Новую BMW 7 серии превратили в броневик с защитой от беспилотников

Компания BMW представила бронированную электрическую "семерку". Седан i7 Protection и его топливный аналог 7 Series Protection соответствуют уровню баллистической защиты VR9 и могут выдержать обстрел пулями калибра 7.62x54 R. Кроме того, они лучше противостоят разного рода взрывам: помимо противоосколочных вкладышей, которые не дают фрагментам взрывчатки проникать в салон, в седанах используется специальная броня, разработанная для защиты от атак беспилотниками, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Выпуском бронированных автомобилей компания BMW занимается вот уже 45 лет, причем она была первым производителем, достигнувшим уровня баллистической защиты VR7. Сейчас, конечно, этим никого не удивишь, поэтому седаны i7 Protection и 7 Series Protection соответствуют более высокому классу VR9. Оба сертифицированы по стандартам VPAM BRV, VPAM ERV и PAS 300, а значит, могут противостоять обстрелу из штурмовых винтовок и одновременному подрыву нескольких ручных гранат.

Особенность новых "семерок" - несущая ячейка BMW Protection Core, которую впервые в истории изготавливают из броневой стали. В сочетании с усиленными дверьми, днищем, крышей и стеклами она обеспечивает максимум защиты. Так, стекла и определенные зоны кузова (опция, доступная только для топливных машин) выдерживают попадание пуль калибра 7.62x54 R, а специально разработанная броня оберегает пассажиров от дронов-камикадзе и фрагментов взрывчатки. Ещё одна фишка автомобилей - самогерметизирующийся топливный бак, который входит в перечень стандартного оснащения.

Использование BMW Protection Core, с одной стороны, снизило массу, но ещё сделало кузов заметно жестче, что положительно сказалось на управляемости. Визуально отличить бронированную "семерку" от обычной очень сложно, но именно такого эффекта и добивались создатели. Штатно оба седана оборудованы 20-дюймовыми колесами с шинами Michelin PAX (даже при полной потере давления они позволяют ехать со скоростью 80 км/ч), а также подруливающей задней осью Integral Active Steering.

Силовая установка BMW i7 Protection собрана на компонентах привода i7 M70 xDrive (660 л.с.,1100 Нм). Два электромотора в сумме развивают 544 лошадиные силы и 735 Нм крутящего момента, разгоняя "броневик" до первой "сотни" за 9 секунд (у i7 M70 xDrive - 3,7 с). Топливная версия седана идет с V8 4.4 и 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача - 530 сил и 750 Нм момента. До ста такой автомобиль разгоняется за 6,6 секунды, максималка - 210 километров в час (для i7 Protection - 160 км/ч).