Ford разработал «оранжевый код» для внедорожника Bronco Raptor

Ford разработал "оранжевый код" для супервнедорожника Bronco Raptor. В начале 2022 года состоялась премьера внедорожника Ford Bronco Raptor, который стал самым мощным серийным вариантом модели. Для автомобиля сразу предложили программы доработки различные тюнинг-ателье, но если кому-то предложения сторонних компаний покажутся чрезмерными, можно выбрать и фирменные аксессуары от американского автопроизводителя. К 2024 модельному году, в частности, появился пакет Code Orange, добавляющий экстерьеру и интерьеру ярких деталей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Для внедорожников в любом цвете, кроме красного Hot Pepper Red, доступен набор контрастных элементов. В ярко-оранжевый цвет окрашиваются буксирные проушины, бэдлоки на колёсных дисках и "клетчатая" графика на задней части кузова.

"Владельцы Bronco Raptor хотят выделяться внедорожными характеристиками и внешним видом, соответствующим этим возможностям. Новый пакет декора Code Orange делает именно это - приближает внешность автомобиля к его выдающимся возможностям", - заявил бренд-менеджер Ford Bronco Мэтт Винтер.

Если салон оформлен в чёрном и тёмно-синем цветах, его можно дополнить ярко-оранжевыми ремнями безопасности. Помимо Code Orange для автомобиля в новом модельном году будут доступны два новых цвета кузова - зелёный Shelter Green и синий Velocity Blue, а также четыре разных варианта 17-дюймовых дисков из каталога Ford Performace и Method Race Wheels.