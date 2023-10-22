Infiniti анонсировала премьеру нового поколения QX80

Компания Infiniti анонсировала новое поколение внедорожника QX80. Летом нынешнего года появилась информация, что Infiniti в ближайшие четыре года покажет четыре новые модели. Ожидается, что в их числе окажутся рестайлинговый внедорожник QX80, новый кроссовер QX65 и два электромобиля, один из которых будет соперничать с Tesla Model S. Первым на рынок выйдет обновлённый флагманский Infiniti QX80, премьера которого ожидается летом 2024 года. Прототип новинки представят уже в текущем месяце в статусе концепт-кара Infiniti QX Monograph, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Местом премьеры автомобиля выбрано мероприятие Pebble Beach Automotive Week в США, где пройдёт культовый конкурс автомобильной красоты Pebble Beach Concours d'Elegance. Новинку лично покажет шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса, поскольку основная ставка в концепт-каре будет сделана именно на внешний вид.

Для QX Monograph заявлены "смелые пропорции и поразительные элементы дизайна", среди которых будут новая версия фирменной решётки радиатора и переработанная эмблема марки, по нынешней моде получившая подсветку.