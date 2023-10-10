Isuzu обновила рамный пикап D-Max

Японская компания Isuzu представила в Таиланде обновленный пикап D-Max. Именно в этой стране находится завод, где уже началось производство новинки. Основными конкурентами автомобиля называются Ford Ranger и Toyota Hilux. Продажи машины стартуют 12 октября. Цены на рамный пикап начинаются от $15 554. Топовая версия новинки обойдется в $33 876, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



После рестайлинга автомобиль получил существенные изменения во внешности. Так, машина отличается от предшественника измененной светодиодной оптикой, другой решеткой радиатора, модернизированными бамперами и линией остекления.

В салоне появились новые сиденья из специального поглощающего вибрации материала, цифровая приборная панель и 9-дюймовый дисплей медиакомплекса, поддерживающего интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.



Новый Isuzu D-Max оснащен 3-литровым дизельным мотором, развивающим 190 л.с. и 450 Н·м крутящего момента. Двигатель работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с "автоматом" такого же диапазона. Также доступен 1,9-литровый агрегат с отдачей 150 л.с. Привод - задний или подключаемый полный.

В состав оснащения пикапа входят система дистанционного запуска мотора, парктроник, датчик дождя, система предупреждения фронтальных столкновений, функция контроля слепых зон, автоматическое переключение дальнего света на ближний и двухзонный климат-контроль.