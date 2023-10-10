Внедорожник Suzuki Jimny визуально доработали

Японское тюнинг-ателье Garage-ill представило пакет Bron55 визуальных доработок для внедорожника Suzuki Jimny. Уже само название раскрывает суть: после установки комплекта деталей Suzuki Jimny становится очень похожим на Ford Bronco. При этом цена Bron55 совсем невелика: 159 500 иен, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

В комплект входит решетка радиатора с надписью Bron55, новые фары с характерной горизонтальной вставкой, передний бампер с защитными пластинами, буксировочными проушинами и дополнительной оптикой. Правда, за бампер придется доплатить отдельно - еще около 100 тыс. иен.

Стайлинг-пакет можно установить и на трехдверную версию автомобиля, и на пятидверну.