Названа цена первого победного Mercedes Льюиса Хэмилтона

Первый автомобиль Mercedes "Формулы-1", на котором Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке, будет выставлен в Лас-Вегасе 17 ноября на аукцион RM Sotheby's, посвященный первому в истории Гран-при Лас-Вегаса, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" одержал победу на этой машине на Гран-при Венгрии в 2013 году, за год до гибридной эры, в которой доминировали Льюис Хэмилтон и команда Mercedes. Это та самая машина на которой он участвовал в 14 из 19 гонок, проведенных в сезоне "Формулы-1" в том году.

RM Sotheby's ожидает, что автомобиль будет продан за 10-15 миллионов долларов. Это единственный автомобиль Mercedes F1 современной эпохи, который не принадлежит Mercedes, Тото Вольфу или самому Льюису Хэмилтону. Ценность автомобиля добавляет тот факт, что он сохранил оригинальный 2,4-литровый безнаддувный двигатель V8 и остается полностью функциональным.

"Это был автомобиль, с которого Гамильтон начал свою карьеру, - сказала Шелби Майерс, глава отдела частных продаж RM Sotheby's. - Mercedes Льюиса Хэмилтона находится в частных руках, так что фактически мы говорим о редком "автомобиле-единороге"".

"В современную эпоху Льюис Хэмилтон, безусловно, является самым влиятельным гонщиком не только с точки зрения гонок, но и с точки зрения того, что он сделал для трансформации спорта с точки зрения гонок, культуры и моды, - добавил Майерс. - Он не просто успешный гонщик, он личность, которая существенно изменил спорт к лучшему".