Первый кроссовер Venucia VX6 сошел с конвейера

Первый экземпляр кроссовера Venucia VX6 сошел с конвейера предприятия в китайском городе Гуанчжоу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Модель построена на новой платформе, которая впервые была использована в концептуальном автомобиле Ve. Длина модели составляет 4658 мм при колесной базе 2850 мм. Мощность силовой установки составляет 218 л.с. Кроссовер оснащен литий-железо-фосфатной батареей компании CATL. Максимальная скорость машины - 165 км/ч.

Venucia VX6 стала второй новинкой китайского бренда в этом году. В июле на рынок КНР вышел гибридный кроссовер Venucia V Online. Он способен проезжать до 110 км на электротяге, максимальный запас хода составляет 1132 км. Цена V Online начинается от 118,9 тыс. юаней.

Бренд Venucia принадлежащий китайскому автопроизводителю Dongfeng, планирует ежегодно выпускать по две новые модели. Автопроизводитель рассчитывать продавать 300 тыс. машин в год и позже нарастить объем реализации до 500 тыс. единиц.