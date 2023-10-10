Volkswagen снял с производства самую дешевую модель

С конвейера завода Volkswagen в Братиславе (Словакия) сошел последний экземпляр хетчбэка up! Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на motor1.com.

C января по август этого года продажи Volkswagen up! в Европе составили 23 тыс. автомобилей, что на 18% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года. Теперь самой доступной моделью в европейской линейке Volkswagen является хетчбэк Polo.

Хетчбэк up! пришел на смену модели Fox и продержался на конвейере 12 лет. До этого концерн Volkswagen снял с производства родственные автомобили Seat Mii и Skoda Citigo.