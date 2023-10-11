Mazda опубликовала изображение таинственной новинки

Компания Mazda опубликовала первое тизерное изображение таинственной новинки. Вся информация об этом автомобиле пока держится в секрете. В компании лишь подчеркнули, что речь идет о концепте, который будет представлен 26 октября на выставке Japan Mobility Show в Токио, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Carscoops предполагает, что речь может идти о предвестнике родстера MX-5 нового поколения. Текущая генерация модели была представлена девять лет назад. Судя по тизеру, дизайн секретной новинки получит черты прототипа Mazda Vision, который был представлен в прошлом году.

Автомобиль оборудуют светодиодными фонарями с пиксельным рисунком, светящейся эмблемой Mazda и стоп-сигналом в стиле "Формулы-1" на диффузоре. По неофициальным данным, машину укомплектуют электрической силовой установкой.



Ранее стало известно, что японцы уже ведут разработку Mazda MX-5 нового поколения. Однако дебют серийной версии родстера вряд ли следует ожидать ранее 2025 года.