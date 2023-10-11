Nissan рассекретил новый кроссовер Hyper Adventure

Японская компания Nissan рассекретила новый концептуальный кроссовер под названием Hyper Adventure. Публичный дебют новинки состоится в конце октября на автосалоне Japan Mobility Show в Токио, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Как отмечают японцы, новинка ориентирована прежде всего на любителей отдыха на природе и езды по бездорожью. Прототип вряд ли получит серийную версию, однако некоторые стилистические элементы и технологии могут найти воплощение на товарных моделях Nissan в будущем.

Автомобиль получил футуристичный дизайн, который напоминает еще одни концепт Nissan - Hyper Urban. Кроссовер оборудовали особыми бамперами со скобами, которые облегчают езду по глубокому снегу и передним спойлером с воздухозаборником. Также машина получила большой багажник со специальной выдвижной лестницей.



При этом задние сиденья могут поворачиваться на 180 градусов. Такое решение поможет путешественникам переодеваться в комфорте, а также насладиться видами окружающей природы. Технические характеристики Hyper Adventure не сообщаются.



В салоне кроссовера установили виртуальную приборную панель, которая визуально объединена с нижней частью лобового стекла, проекционный дисплей, большой дисплей мультимединой системы и руль-штурвал.