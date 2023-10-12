Jaguar выпустит прощальную версию F-type

Jaguar объявил о выпуске ограниченной серии Jaguar F-type ZP Edition, завершающих эпоху спортивных Jaguar с двигателями внутреннего сгорания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Всего 150 экземпляров F-Type ZP Edition станут последними спортивными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, разработанными Jaguar. Эти бензиновые F-type с V8 мощностью 575 л.с. отличаются деталями интерьера и экстерьера, специально разработанными экспертами по персонализации из SV Bespoke", - отмечается в заявлении компании.

К 2025 году Jaguar планирует перейти на выпуск только электрических автомобилей. Белые круги на дверях отсылают к гоночным Jaguar E-type, которые участвовали в рекламной кампании модели новой в 1961 году.

Jaguar F-type из ограниченной прощальной серии получил окантовку решетки радиатора белого цвета, 20-дюймовые колеса с черными вставками, а также дополнительные элементы отделки салона черного цвета. На крыльях, порогах и приборной панели укреплены шильдики, обозначающие принадлежность машины к ограниченной серии. Также в автомобиле будет установлена табличка с порядковыми номерами, от одного до ста пятидесяти.