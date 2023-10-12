Mitsubishi анонсировала внедорожный минивэн нового поколения

Концерн Mitsubishi показал первое изображение выставочного автомобиля, который будет представлен на автошоу в Японии в конце октября 2023 года. Это минивэн с повышенными внедорожными возможностями, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Автомобиль обладает статусом концепт-кара, что означает, что он может как остаться в истории исключительно выставочным образцом, так и стать прообразом серийной модели. Собственного имени у него пока нет.

Про машину известно, что она сочетает ходовые возможности внедорожника с простором, удобством и комфортом микроавтобуса. Привод колес будет электрическим, что позволяет передать больший крутящий момент и улучшить возможности при преодолении неровностей, однако в целом машина, судя по всему, будет гибридной, то есть с двигателем внутреннего сгорания, помогающим как минимум генерировать электричество.

Отметим, что в модельном ряду Mitsubishi уже много лет существует модель Delica, которая сочетает как раз возможности минивэна с шасси внедорожника. За прошедшие десятилетия она стала культовой и принесла марке новых поклонников. При этом актуальное поколение Delica базируется на шасси снятого с производства поколения кроссовера Outlander, выпускается с 2007 года и очевидно требует скорой замены.

Таким образом, демонстрация концепт-кара в Японии позволит компании как минимум проверить, есть ли у покупателей интерес к автомобилю класса Delica, но построенному на основе современных технологий.