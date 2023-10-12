Детище BYD и Mercedes-Benz резко подешевело

Denza предоставит клиентам, которые внесли первоначальный взнос за Denza N7 в размере 275 долларов, скидку в размере 3000 долларов. Напомним, Denza - совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz. Это второй автомобиль бренда, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Помимо скидки, производитель предлагает различные скидки при замене старых машин. Владельцы Denza получают 2750 долларов, владельцы BYD и Mercedes - 1100 долларов, а владельцы других брендов - 685 долларов.

Бренд BYD также предлагает новым покупателям гарантию 8 лет или 160 000 км гарантию на пневматическую подвеску N7, 6 лет или 150 000 км гарантии на ремонт и пожизненную гарантию на систему электропривода (EDS). Владельцы Denza впервые также имеют право на бесплатное зарядное устройство для дома и его установку.

Китайский автопроизводитель предлагает беспроцентные кредиты в 18 рассрочек с первоначальным взносом 50%. 15% первоначальный взнос позволит получить кредит под низкие проценты в 60 платежей.

Denza официально представила кроссовер в июле. Всего было выпущено шесть версий с ценовым диапазоном от 41 600 до 52 400 долларов. Denza N7 построен на основе обновлённой версии электронной платформы BYD 3.0. Denza N7 доступен с одномоторным приводом и с двумя двигателями, которые передают крутящий момент на четыре колеса. Оба варианта оснащены аккумуляторной батареей Blade ёмкостью 91,392 кВт•ч. Мощность одномоторной версии - 312 л.с., а запас хода - 702 км.

Denza N7 предлагает собственную операционную систему, 17,3-дюймовый экран с разрешением 2K, платформу Qualcomm. Он оснащён системой адаптивной подвески BYD DiSus-A и будет поддерживать обновления Huawei HarmonyOS.