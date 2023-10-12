Haval выпустит Veyron

Бренд Haval компании Great Wall Motor (GWM) в следующем году выпустит новую модель внедорожника под названием Veyron. Внедорожник будет позиционироваться выше, чем недавно выпущенный Haval Raptor, и конкурировать с Aito M7, BYD Tang DM и другими моделями в сегменте 27 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как и первая модель серии Dragon, Haval Raptor, Veyron также будет оснащен подключаемой гибридной системой Hi4 от GWM. Название Veyron впервые появилось в заявке Haval на разрешение на продажу Haval Raptor. В документации указано, что внедорожник имеет несколько вариантов названий, включая Big Dog Pro, Thunderbolt Dog и Veyron.

Местные аналитики предполагают, что внедорожник будет 7-местным и будет оснащен системой ADAS нового поколения от GWM. Veyron, вероятно, будет оснащен двигателем мощностью 378 л.с. с крутящим моментом 750 Нм и запасом хода 115 км в электрическом режиме. Салон PHEV должен быть более премиальным по сравнению с Raptor.

Haval выпускает H-серию классических городских кроссоверов. Серия Dog посвящена легким кроссоверам и внедорожникам, а серия Dragon - автомобилям, работающим на новых источниках энергии. В этом году Haval уже выпустила второе поколение Big Dog и Raptor.

Подключаемый гибридный внедорожник (PHEV) Haval Raptor вчера вышел на китайский рынок, где он предлагается по цене от 22 700 до 25 200 долларов. Покупателям доступны привлекательные бонусы.