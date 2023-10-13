Появились подробности об электромобилях Xiaomi

Ключевым партнером Xiaomi в выпуске электромобилей может стать такой именитый китайский автопроизводитель, как Brilliance Auto Group Holdings Co. или Chery Automobile Co. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Bloomberg, представители Xiaomi уже провели встречи с людьми из Brilliance и Chery. До этого, в августе 2023 года, IT-гигант обсуждал потенциальное партнерство с Beijing Automotive Group Co.

К чему пришли стороны, не уточняется. Однако в Bloomberg не исключают, что Xiaomi может объединить усилия сразу с несколькими вендорами.

Xiaomi ищет партнеров в лице автопроизводителей ввиду ужесточения политики Китая в отношении выдачи лицензий на выпуск электромобилей. В то время как Xiaomi может не получить соответствующего разрешения, выход на рынок электромобилей компании могут предоставить Brilliance, Chery или Beijing.

Источники Bloomberg отмечают, что переговоры могут ни к чему не привести, так как Министерство промышленности и информационных технологий Китая еще не приняло окончательного решения относительно лицензии непосредственно Xiaomi.