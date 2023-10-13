Infiniti опубликовала первое изображение нового седана

Японская компания Infiniti опубликовала первое тизерное изображение концептуального электрокара под названием Vision Qe. Премьера прототипа состоится 24 октября. В будущем новинка получит серийную версию, которая станет первой "зеленой" моделью японского бренда, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



На изображении пока лишь можно увидеть очертания машины с покатой крышей и светящимся логотипом Infiniti. Как предполагает издание Carscoops, речь идет о премиальном седане с электрической силовой установкой. Производство автомобиля наладят на заводе в США.