Обновленный Mercedes-AMG GLA 45 S изменился внешне

Концерн Mercedes-AMG представил обновленный кроссовер GLA 45 S. После рестайлинга кроссовер получил новые 21-дюймовые колесные диски, красные тормозные суппорта, новые бамперы и решетку радиатора, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

В салоне машины с обивкой искусственной кожей Artico установили новое рулевое колесо AMG Performance и модернизированную мультимедийную систему MBUX. При этом опционально модно выбрать салон с кожанной отделкой.



Автомобиль укомплектован 2-литровым бензиновым мотором мощностью 421 л.с. и 500 Н·м крутящего момента. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Разгон до сотни занимает у модели 4,3 с. Максимальная скорость - 200 км/ч.