Kia представила новые кроссовер и седан

Компания Kia в ходе мероприятия EV Day представила электрические кроссовер и седан под названиями EV3 и EV4. Пока новинки носят статус концептов, однако в будущем должны получить серийные воплощения, которые станут самыми доступными электрокарами корейского бренда, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Цена на товарные модели составит около $35 тыс. Старт продаж этих автомобилей запланирован на 2024 год.



Угловатый дизайн компактного кроссовера EV3 напоминает старшую модель EV9. Машину оборудовали тонкой диодной оптикой сложной формы, рельефным капотом, спойлером и необычными колесными дисками.

В схожем стиле выполнен и дизайн седана EV4. Как отмечает Carscoops, в серийное производство эта модель отправится с минимальными изменениями во внешности.



Салон обоих автомобилей получил отделку экологичными материалами. Электрокары получили трехспицевый руль и минимальное количество физических кнопок. Управление основными функциями машины осуществляется с помощью сенсорных дисплеев.



Все технические характеристики новинок держатся в секрете. Модель EV9 создали на масштабируемой платформе E-GMP, разработанной специально для машин с полностью электрическими силовыми установками. Это шасси предусматривает модификации как с одним мотором, так и с двумя силовыми агрегатами. Запас хода - 480 км.