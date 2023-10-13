Renault показал салон нового кроссовера Kardian

Компания Renault опубликовала новые тизеры кроссовера под названием Kardian. В этот раз на изображениях показан салон паркетника. Автомобиль получит трехспицевый руль, цифровую приборную панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы и небольшой джойстик переключения передач, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Экстерьер новинки не так давно также был показан на тизерных изображениях. Судя по ним, машину оборудуют узкой светодиодной передней оптикой, рейлингами на крыше, рельефным капотом, спойлером, крупными воздухозаборниками и крышей черного цвета.

Автомобиль построят на платформе CMF-B. Это же шасси использует Dacia Sandero Stepway. Также это шасси по-прежнему может использовать отечественный АвтоВАЗ. По неофициальным данным, Renault Kardian будет доступен для покупки исключительно с бензиновыми двигателями мощностью от 65 до 95 л.с.



Премьера этого автомобиля состоится 25 октября в Рио-де-Жанейро. В первую очередь новинка будет предназначаться странам Южной Америки.