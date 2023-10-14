Официальный импортёр BMW AG в Азербайджане компания "Improtex Motors" представляет совершенно новые седаны BMW 5- й серии с бензиновым двигателем и полностью электрически, экологически чистые модели BMW i5.

Более динамичный чем когда-либо, с богатством цифровых инноваций и впервые с полностью электрическим приводом - вот как новый седан BMW 5 серии выходит на поле. В качестве BMW i5, новое издание самого успешного в мире бизнес-седана занимает лидирующее положение на пути к устойчивой премиальной мобильности в сегменте автомобилей высшего среднего класса. Постоянная электрификация, передовая BMW Curved Display и система управления с функцией "QuickSelect", новые цифровые сервисы и увеличенная устойчивость на всем протяжении жизненного цикла продукта характеризуют прогресс в областях будущего, которые имеют центральное значение в текущей трансформации BMW.

Спортивная элегантность и яркая внешность в новом дизайне.

Ясный и сдержанный дизайн подчеркивает спортивную элегантность и внушительное присутствие нового седана BMW 5 серии. По сравнению с предыдущей моделью новая версия выросла в длину на 9,7 см. до 5,6 м. , в ширину на 3,2 см.

Динамичный характер нового седана BMW 5 серии можно еще больше усилить с помощью опционального пакета M Sport, M Sport Pro и M Carbon.

Удовольствие от вождения и комфорт в путешествии в сочетании с инновационным подходом.

Новый седан BMW 5 серии предлагает идеальные условия для получения фирменного удовольствия от вождения BMW в повседневном движении и высокого уровня комфорта в поездках на дальние расстояния. Просторное пространство, современная функциональность, высокий уровень акустического комфорта, а также высококачественные, тщательно обработанные материалы, тонкая работа и передовые цифровые услуги характеризуют атмосферу в его интерьере.

Кокпит новой BMW 5 серии имеет значительно меньшее количество кнопок и управляющих элементов по сравнению с предыдущей моделью. Это достигается за счёт последовательной цифровизации функций. Полностью цифровая система отображения состоит из 12,3-дюймового инфодисплея и 14,9-дюймового дисплея управления. Рулевое колесо также было переработано: уплощенная нижняя часть и тактильная обратная связь на панелях управления, а также рычаг селектора на центральной консоли. Дополнительная панель взаимодействия BMW - еще одна изюминка. Функциональный блок с эффектной подсветкой и кристаллической структурой поверхности простирается по всей ширине приборной панели до дверных панелей и включает в себя сенсорные панели управления.

Полностью электрический BMW i5 M60 xDrive в качестве топ-модели.

Полностью электрический BMW i5 оснащен значительно усовершенствованной технологией BMW eDrive пятого поколения и выпускается в двух вариантах. BMW i5 M60 xDrive, сочетающий в себе привод мощностью до 601 л.с. с характерными для M характеристиками и особыми конструктивными особенностями. Два высокоинтегрированных электродвигателя на передней и задней осях образуют электрический полный привод. Генерируемый системой крутящий момент достигает 820 Нм при активации M Sport Boost или функции M Launch Control. Это позволяет BMW i5 M60 разгоняться с нуля до 100 км/ч за 3,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена электрически на отметке 230 км/ч.

Также доступен BMW i5 eDrive40. Его электродвигатель приводит в движение задние колеса и развивает максимальную мощность 340 л.с. и максимальный крутящий момент до 430 Нм с функцией Sport Boost или Launch Control. Эта версия разгоняется с места до 100 км/ч за 6,0 секунды, его максимальная скорость составляет 193 км/ч.

Компактная высоковольтная батарея расположена в днище кузова и обеспечивает полезную энергию 81,2 кВтч. В дополнение к эффективным электродвигателям, новейшая версия адаптивной рекуперации и интеллектуальная комбинация технологии теплового насоса для обогрева и охлаждения салона, привода и высоковольтной батареи способствуют большому запасу хода. Соответствующие значения WLTP составляют 455-516 километров для BMW i5 M60 xDrive и 497-582 километров для BMW i5 eDrive40. С помощью новой функции MAX RANGE запас хода можно при необходимости увеличить до 25 процентов за счёт ограничения мощности и скорости и отключения функций комфорта.

Инновационные решения eCharging от BMW Charging.

Комбинированное зарядное устройство (CCU) BMW i5 обеспечивает зарядку переменным током мощностью до 11 кВт в стандартной комплектации и до 22 кВт в качестве опции. Высоковольтную батарею можно заряжать постоянным током мощностью до 205 кВт. Например, уровень заряда аккумулятора BMW i5 можно поднять с 10 до 80 процентов примерно за 30 минут.

Новые бензиновые и дизельные двигатели с технологией мягкого гибрида напряжением 48 В.

Бензиновые и дизельные двигатели нового модульного поколения двигателей BMW Group Efficient Dynamics теперь оснащены 48-вольтовой мягкой гибридной технологией и в стандартной комплектации сочетаются с новой 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic Sport.

На рынке будут представлены четырехцилиндровые модели BMW 520i Sedan (расход топлива в смешанном цикле: 6,4-5,7 л/100 км. С мощностью 208 л.с., BMW 520d Sedan (расход топлива смешанный: 5,6-5,1 л/100 км) и BMW 520d xDrive Sedan (расход топлива смешанный: 6,0- 5,5 л/100 км. при мощности 197 л.с. каждый). Также доступны бензиновые двигатели с четырьмя и шестью цилиндрами. Модельный ряд весной 2024 года пополнится двумя вариантами с подключаемыми гибридными приводами последнего поколения.

Уникальный баланс между динамикой движения и комфортом поездки.

Характерный для седана BMW 5 серии баланс между максимальной спортивностью и высочайшим комфортом в поездках на дальние расстояния в новой версии улучшен еще больше. Этому способствуют самая длинная колесная база в сегменте автомобилей высшего среднего класса, увеличенная ширина колеи на передней и задней оси, практически идеально сбалансированное распределение нагрузки по осям в соотношении 50 : 50, продуманная облегченная конструкция и повышенная жесткость соединений кузова и шасси.

Интуитивное управление и новые цифровые возможности:

Новый BMW iDrive также сочетается с изогнутым дисплеем BMW и интеллектуальным персональным помощником BMW. Он разработан для управления с помощью сенсорного дисплея и естественного языка. Опциональный BMW Live Cockpit Professional включает в себя проекционный дисплей BMW и расширенный обзор на дисплее управления или комбинации приборов. Также доступна опция BMW Natural Interaction для управления функциями с помощью жестов.

О компании Improtex Motors

ООО "Improtex Motors" является дочерней компанией холдинга Improtex Group и является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, BMW i и мотоциклов BMW достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж и 2 сервисных центра, оснащенных новейшим оборудованием и полностью отвечающих корпоративным стандартам немецкого концерна.

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Отдел продаж: (050) 207 17 80/90, (055) 275 75 85

Центр технического обслуживания: (050) 268 33 05/04/06/08.