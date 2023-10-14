Rolls-Royce представил спецверсию седана Ghost

Компания Rolls-Royce представила специальную версию седана Ghost под названием Ekleipsis Private Collection. Новинку, над которой работало подразделение Bespoke, решили посвятить солнечному затмению. Машина вышла ограниченным тиражом 25 экземпляров. Все они уже нашли своих владельцев, при этом цены на автомобиль не известны, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Кузов седана окрашен в особый цвет Lyrical Copper. При этом новинка получила особые вставки в бампер мандаринового цвета. В такой же колер окрашены и тормозные суппорты автомобиля.

В салоне машины установлены двухцветные сиденья из кожи, а также особые часы с бриллиантом весом 0,5 карата. На приборной панели машины выгравированы лазером 1860 звезд. При включение двигателя Ghost активируется подсветка потолка "звездное небо" в салоне. Пассажиры могут увидеть анимированный круг из 940 звезд, представляющий солнечную корону. Визуальный эффект длится 7 минут 31 секунду (столько обычно длится настоящее затмение).

Rolls-Royce Ekleipsis Private Collection укомплектован модернизированным 6,75-литровым мотором V12 с двумя турбинами с отдачей 600 л.с. и 900 Н·м. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой ZF.