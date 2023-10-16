Chery представила перспективную модульную платформу для внедорожников

Компания Chery в рамках мероприятия Chery Technology Day представила перспективную модульную платформу для внедорожников, на которой могут выпускаться автомобили с ДВС и электрифицированые модели. Кроме того, особенностью данной платформы является использование пневматической подвески.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, ожидается, что данную платформу получат внедорожники с длиной колёсной базы от 2,8 до 3,4 м. Такие внедорожники будут оснащены гибридными силовыми установками или электрическими моторами. При этом ДВС в составе гибридов смогут как вращать колёса, так и генерировать электричество, что обеспечит запас хода до 1400 км.

Пневматическая подвеска позволит менять величину клиренсы от 220 до 350 мм. Такие автомобили смогут преодолевать брод глубиной до 1,1 метра, а углы въезда и съезда составят 35 и 28 градусов соответственно.

Ещё зимой появились сведения о перспективном внедорожнике Chery, который получит рамную конструкцию, семиместный салон и гибридную силовую установку.

Как сообщает Журнал Авто.Ру, первая серийная модель на базе новой платформы выйдет под брендом Chery в 2025 году.