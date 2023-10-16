Автомобиль VW Beetle 1979 года продали за невероятную сумму

На аукционе Classic Car был продан автомобиль VW Beetle 1979 года с пробегом всего 3 км. Его считают мировым рекордсменом по этому самому пробегу, передает Day.Az со ссылкой на classiccarauctions.

Автомобиль простоял в гараже 44 года, при этом за такой VW Beetle 1979 года дали на аукционе 49 500 фунтов стерлингов или более 60 000 долларов.

Это один из последних выпущенных кабриолетов с с правым рулём. Уникальности автомобилю добавляет редкое сочетание цвета кузова Brasil Brown со светлым интерьером оттенка Oatmeal и аналогичной крышей.

Автомобиль был обнаружен уже после смерти его владельца, специалисты оценили его состояние в твердое "хорошо". За машиной ухаживали. В комплект поставки входит оригинальная инструкция и сервисная книжка, в которой нет ни одной записи.