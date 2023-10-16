Нынешнее поколение BMW X4 окажется последним

По данным ресурс BMWBLOG, BMW планирует полностью отказаться от нынешнего купе-кроссовера BMW X4, дебютировавшего в 2018 году и основательно обновленного в 2021 году. Автомобиль планируют продавать еще несколько лет, после чего ему на смену придет полностью новый электрический кроссовер BMW iX4, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Что же делать тем, кто хочет среднеразмерный купе-кроссовер BMW, но на бензине? В таком случае компания предложит рассмотреть новейший BMW X2. Несмотря на разницу в обозначениях, он сильно приближен к X4 как по дизайну, так и по габаритам (длина машины нового поколения разом увеличилась на 19 см!). Собственно, теперь становится понятно, почему новый BMW X2 получился таким похожим на X4: отчасти он выступит заменой "старшему брату".