Рухнула цена на новые электромобили

Согласно результатам нового исследования, электромобили, продаваемые в Соединенных Штатах, за последние 12 месяцев стали заметно дешевле. Средняя цена нового электромобиля снизилась более чем на 22% в сентябре 2023 по сравнению с тем же периодом годом ранее, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

Tesla сыграла большую роль в снижении цен на новые электромобили благодаря своей агрессивной стратегии, которая привела к многократному сокращению рекомендуемой розничной цены в прошлом году. Важно отметить, что автомобили под брендом Tesla доминируют на рынке электромобилей в Америке.

Средняя цена нового электромобиля в США в прошлом месяце составила 50 683 доллара по сравнению с прошлогодней ценой 65 295 долларов, при этом льготы составили 4 991 доллар, или 9,8% от окончательной суммы. По сравнению с августом электромобили стали доступнее в среднем на 1529 долларов.

Среднее время доставки электромобилей составило 97 дней в начале октября, по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), у которых этот показатель составлял от 52 до 58 дней.

"Продажи электромобилей в США продолжают расти, отчасти благодаря большому предложению и большему выбору, - сказала Стефани Вальдес-Стрити, директор по отраслевому анализу Cox Automotive. - На момент последней проверки у нас было выставлено на продажу 15 новых моделей электромобилей, которых не было в наличии годом ранее. Лучший выбор и больше возможностей помогают снизить цены и увеличить продажи".

Tesla за последний год снизила среднюю цену своих электромобилей на 25%, обогнав Acura , Lexus , Infiniti и Volvo.