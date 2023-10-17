Шестиметровый лимузин Hongqi L5 готов к серийному производству

Китайская автомобильная компания Hongqi вскоре начнет выпуск премиального лимузина L5 нового поколения. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что по сравнению с машиной прежнего поколения, у новинки полностью другой кузов, решетка радиатора стала ощутимо больше, изменились бамперы и оптика. Длина машины составляет 5980 мм, а колесной базы - 3730 мм. В салоне установлено три экрана, объединенных в единый блок. Автомобиль рассчитан на перевозку четырех человек.

Под капотом Hongqi L5 установлен четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 387 л.с. Максимальная скорость составляет 220 км/час.

Hongqi L5 с дизайном в ретростиле является официальным представительским автомобилем в Китае, такими машинами пользуется в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Автомобиль будет стоить 5 млн юаней.