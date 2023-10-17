Nissan представил обновленный X-Trail

Компания Nissan представила обновленный кроссовер Rogue для североамериканского рынка (в России эта модель известна под названием X-Trail). Продажи новинки должны начаться в начале следующего года. Всего у модели будет четыре комплектации: S, SV, SL и Platinum. Цены на машину будут названы позднее. Производство кроссовера наладят на заводе компании в Теннесси (США), передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

После рестайлинга машина получила серьезные внешние изменения. Так, Rogue оборудовали новой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, другими бамперами и фонарями с обновленной графикой. На выбор клиентам предложат 18- или 19-дюймовые колесные диски.

В салоне кроссовера установили беспроводную зарядку и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей модернизированной мультимедийной системы с сервисами Google. Также водителям доступен фирменный комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360.



Автомобиль оснастили 1,5-литровой "турботройкой" с технологией изменения степени сжатия VC-Turbo, которая не так давно пришла на смену атмосферному агрегату объемом 2,5 литра. Мощность двигателя составляет 204 л.с. и 305 Нм крутящего момента.

Силовой агрегат работает вместе с вариатором Xtronic нового поколения. Кроссовер доступен в модификациях как с передним, так и с полным приводом.