Toyota анонсировала новый спорткар и кроссовер

Концерн Toyota представил первые изображения двух новых концепт-каров, которые будут основной экспозиции марки на предстоящем Японском шоу мобильных технологий - так теперь называется Токийский автосалон. Выставка откроется для прессы уже 25 октября 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Речь идет о концептах по имени FT-Se и FT-3e. Оба построены на новой полностью электрической платформе, используют общие агрегаты, но созданы для разных целей.

FT-Se - это классический спорткар, наследник таких моделей, как Toyota Supra и GT86. Производитель обещает, что машина получит низкий центр тяжести и максимально сниженное лобовое сопротивление воздуха.

FT-3e - это городской кроссовер, также электрический. Его отличительной особенностью должна стать заниженная линия крыши, так что машину можно сравнивать не столько с кроссоверами, сколько с хетчбэками с увеличенным дорожным просветом.

Технические характеристики новинок не называются. Также не говорится о перспективах их серийного воплощения. При этом за несколько дней до показа тизеров Toyota заключила новое соглашение о производстве твердотельных аккумуляторов для тяговых батарей для электромобилей. На сей раз партнером автогиганта выступает нефтяная компания Idemitsu.