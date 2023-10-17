Фотографии Volvo EM90 рассекречены китайскими властями

В материалах Министерства промышленности и информации Китай появились данные о новом минивэне Volvo EM90. Эта машина ранее была анонсирована шведским концерном, но до сих пор официально не представлялась, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Предполагалось, что EM90 станет первым минивэном в истории Volvo, однако теперь стало известно, что это также будет первая машина для шведской марки, созданная методом бейдж-инжиниринга. Речь идет о выпуске практически одинаковых машин под разными брендами.



В случае с Volvo EM90 донором послужил минивэн Zeekr 009 китайского производства. Как и Volvo, марка Zeekr принадлежит китайскому концерну Geely.



У автомобилей практически совпадают габариты и неотличима центральная часть кузова. При этом Volvo отличается не только эмблемой, но и передней решеткой, а также светотехникой, выполненной в фирменном стиле "молот Тора".



Как и Zeekr, Volvo EM90 будет оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с., которые вращают колеса разных осей и обеспечивают минивэну полный привод. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 4,5 секунды.



Емкость батарей Volvo EM90 не раскрывается, но если ориентироваться на Zeekr, то для него на выбор предлагается два варианта блоков аккумуляторов на 116 и 140 киловатт-часов. Китайский автопроизводитель уверяет, что запас хода минивэна превышает 700 километров на одном заряде.



Производство Volvo EM90 будет налажено в Китае, и местный рынок станет основным для модели.