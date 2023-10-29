Раскрыта спецверсия Toyota Tundra с эксклюзивным кожаным салоном

Toyota показала спецверсию Tundra с эксклюзивным кожаным салоном. Весной 2024 года у американских дилеров появятся пикапы в комплектации 1794 Limited Edition. Отличия от исходника - уникальный интерьер, декоративные вставки на кузове и модернизированная подвеска с амортизаторами Fox. Новинка доступна только со стандартной колесной базой, полным приводом, гибридной силовой установкой i-Force Max, цены станут известны позже, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Комплектация 1794 Limited Edition названа в честь года основания ранчо, на месте которого построен завод Toyota в Сан-Антонио (штат Техас, США). Маркетологи решили напомнить об искусстве выделки кожи, так что салон спецверсии Tundra обшит плотной светло-коричневой натуральной кожей, добавилась фактурная прострочка, на спинках кресел тиснение с названием комплектации.

С тыльной стороны передних сидений карманы с замочком на ремешке, есть специальные кожаные ручки, а переднюю панель украшает табличка с порядковым номером пикапа. Аналогичные вставки в передних дверях, нестандартное название на заднем борте. По умолчанию у пикапа есть "внедорожная" подвеска с лифтом 28 миллиметров и амортизаторами с выносными резервуарами.

Палитра цветов ограничена четырьмя оттенками: тёмно-синим, чёрным и коричневым металликами, а также белым перламутром. Отказаться от заводского антихрома нельзя, как и выбрать негибридную силовую установку. Это значит, что бензин-электрическая система на основе V6 разовьёт 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента.