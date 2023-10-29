Флагман Jeep скоро лишится двигателей V8 Hemi. Американский журнал Car & Driver обнаружил, что в рейтинге EPA (агентства по охране окружающей среды США) на 2024 год нет внедорожников Wagoneer с 5,7-литровым V8. Вдобавок, дилеры Jeep перестали принимать заказы на Grand Wagoneer с "атмосферником" V8 объёмом 6,4 литра. Пресс-служба Jeep от комментариев воздержалась, но похоже топовым двигателем в обоих случаях станет 3,0-литровая "шестёрка" Hurricane, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Рядный шестицилиндровый битурбомотор Hurricane развивает до 517 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента, тогда как топовый безнаддувный V8 Hemi рассчитан на 477 лошадиных сил и 617 Нм крутящего момента. При этом 3,0-литровый двигатель заметно экономичнее: разница по расходу топлива в смешанном цикле EPA составляет без малого два литра на 100 километров.

Отказ Jeep от "атмосферников" Hemi V8 не станет сюрпризом, ведь на внедорожниках Grand Cherokee такие агрегаты уже не предлагаются: покупателям предлагают переплатить за гибрид 4xe с подзарядкой от розетки. Шестицилиндровый двигатель Hurricane с двойным турбонаддувом уступает Hemi V8 разве что по акустическому сопровождению. Открытый вопрос - ресурс турбомотора Jeep на больших внедорожниках.

Других изменений в линейке Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer не ожидается: обычные внедорожники будут доступны с задним или полным приводом, топовые - только с четырьмя ведущими колёсами. Есть несколько вариантов системы 4WD: с обычной муфтой в приводе передних колёс, с понижающей передачей или с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.