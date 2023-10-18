Chery представила новый кроссовер Fengyun T9

Компания Chery в рамках мероприятия Chery Technology Day 2023 представила новый кроссовер под названием Fengyun T9. Как сообщает Day.Az со ссылкой на CarsNewsChina, этот автомобиль является гибридной модификацией модели Tiggo 9.



Длина машины составляет 4820 мм, ширина - 1930 мм, а высота - 1710 мм. Размер колесной базы равен 2820 мм. Машина получила закрытую панель на месте решетки радиатора, рельефный капот, узкими светодиодными фарами, скрытные дверные ручки и панорамную крышу.

В салоне автомобиля количество физических кнопок сведено к минимуму. Новинка получила объеденные в один блок цифровую приборную панель и тачскрин мультимедийной системы, а также сразу 27 воздуховодов климатической системы.



Новинку оборудовали гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый турбированный двигатель, электромоторы и трехступенчатая трансмиссия. Привод передний или полный. В первом случае мощность машины составляет 224 л.с. Разгон до сотни занимает у такого автомобиля 8,4 секунды. На одной электротяге кроссовер может проехать до 160 км.

Мощность полноприводной версии Fengyun T9 составляет 462 л.с., первую сотню машина набирает за 4,9 секунды. Запас хода на электротяге - 150 км.