Заводы Toyota в Японии остановились

Компания Toyota была вынуждена приостановить работу шести заводов из 14 в Японии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Kyodo, на такой шаг концерн пошел из-за проблем с поставками комплектующих, которые, в свою очередь, были вызваны взрывом на предприятии по производству деталей для машин бренда.

В результате японцы были вынуждены остановить сразу десять сборочных линий на своих предприятиях. Когда на этих заводах возобновится производство автомобилей, пока неизвестно. Точные сроки компания планирует объявить позже. На остановленных заводах выпускаются такие модели, как Toyota Land Cruiser и RAV4.

Всего на территории Японии расположено 14 заводов Toyota. На этих предприятиях выпускаются машины для местного рынка и экспортных поставок.