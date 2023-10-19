BMW опубликовала первое изображение нового универсала 5-Series

Компания BMW опубликовала первое тизерное изображение универсала 5-Series нового поколения. Премьера автомобиля состоится весной 2024 года. Судя по тизеру, дизайн передней части машины будет напоминать седан 5-Series. Автомобиль получит зауженную переднюю оптику, L-образные фонари, спойлер и продольную выштамповку на кузове.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, новинку построят на платформе CLAR. Ожидается, что технические характеристики универсала будут повторять одноименный седан. В таком случае его оснастят бензоэлектрической силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. В ее состав войдет двухлитровая бензиновая "четверка" с наддувом, небольшой электромотор и восьмиступенчатый "автомат". В сумме агрегаты будут выдавать 252 л.с. и 420 Н·м крутящего момента.

Также модель можно будет приобрести с традиционными бензиновыми ДВС. Кроме того, у модели может появиться и более мощная гибридная модификация - с трехлитровой рядной "шестеркой" мощностью около 400 л.с.



Что касается седана 5-Series нового поколения, то его мировые продажи начнутся 21 октября. По сравнению с предшественником автомобиль сильно изменился внешне и вырос в размерах. Четырехдверка получила заниженную спортивную подвеску, адаптивные амортизаторы Adaptive Suspension Professional и полноуправляемое шасси.



Новинку можно будет приобрести с бензиновыми и дизельными "четверками" и "шестерками" мощностью от 208 до 381 л.с. Также у машины будут две гибридные модификации с зарядкой от сети (299 и 489 л.с.). Наконец, клиентам предложат полностью электрическую "пятерку" в двух версиях мощностью 340 и 598 л.с. Запас хода у таких "зеленых" седанов составляет 475 и 412 км соответственно.