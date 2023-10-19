Tesla анонсировала поставки электропикапа Cybertruck

Tesla начнёт первые поставки электрического пикапа Cybertruck 30 ноября текущего года во время мероприятия Cybertruck Delivery Event на гигафабрике компании в Техасе, сообщил производитель в социальной сети X (ранее Twitter), передает Day.Az.

В финансовой отчётности за третий квартал 2023 года глава Tesla Илон Маск указал, что наращивание производства Cybertruck будет чрезвычайно трудным. По его словам, компания намерена выпускать 250 тыс. электропикапов в год, однако на такие объёмы Tesla выйдет не раньше 2024 года.

Производитель сообщил о чистой прибыли в размере $1,9 млрд при выручке в $23,4 млрд с июля по сентябрь текущего года. За аналогичный период прошлого года выручка Tesla составила $21,4 млрд, из которой $3,3 млрд пришлись на чистую прибыль.