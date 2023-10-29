Subaru показала ограниченную серию купе BRZ

Японский автопроизводитель Subaru вывел второе поколение спорткупе BRZ на рынок Италии и подготовил по этому случаю лимитированную спецверсию модели, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автомобиль, окрашенный в фирменный синий цвет Blue Pearl, получил спойлеры спереди и сзади, а также облегченные 18-дюймовые колесные диски OZ Racing Ultraleggera Race Gold, на которых размещено название спецверсии Touge, означающее в переводе с японского "горный перевал". Каждое колесо весит 8,7 кг.

Subaru BRZ Touge доступен только с 6-ступенчатой механической коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом. Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым мотором 2,4 мощностью 231 л.с.

Спецверсию Subaru BRZ Touge для итальянского рынка выпустят тиражом 60 экземпляров.