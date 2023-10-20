Китай ограничил экспорт сырья для производства электрокаров

Власти Китая решили ограничить экспорт графита с 1 декабря 2023 года. Министерство торговли КНР обяжет производителей сырья получать разрешение на продажу минерала за рубеж, сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером графита, а также перерабатывает более 90 процентов мирового графита для производства аккумуляторов электромобилей. Ограничения затронут поставки натурального и искусственного графита - последние уже находились под временным контролем Министерства торговли.

"Новые меры обеспечат внутренние поставки графита для военного использования, например, в аэрокосмическом секторе, а также для отечественного производства аккумуляторов", - пояснил аналитик консалтинговой компании Mysteel Чанг Ке. По его словам, из-за роста продаж электрокаров на мировом рынке и строительства новых заводов, которые выпускают аккумуляторы, спрос на графит растет и в отрасли может возникнуть дефицит.