Toyota и Lexus переходят на зарядные разъемы Tesla

Toyota заявила, что ее будущие электромобили (включая машины Lexus), будут переведены на зарядные разъемы NACS (Tesla North American Charging Standard, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

"В соответствии со стратегией электрификации автомобилей Toyota, которая предлагает множество вариантов для электрических силовых установок, клиенты Toyota и Lexus получат удобный доступ к более чем 12 000 станциям Tesla Superchargers по всей Северной Америке", - сообщила Toyota.

Компания добавила, что разъем NACS появится в некоторых электромобилях Toyota начиная с 2025 года, а нынешние электромобили компании с разъемами CSS обретут совместимость с Tesla Supercharger при помощи специального адаптера в том же 2025 году.

Toyota далеко не единственная, кто переводит свои автомобили на разъем NACS. Неделю назад о том же объявила BMW, ну а в целом о переходе на NACS уже заявили General Motors, Mercedes-Benz, Nissan, Hyundai, Kia и ряд других компаний.