За Tesla Model 3+ уже выстроилась очередь

Продажи обновленного седана Model 3+ уже стартовали в Китае, а Tesla объявила, что поставки начнутся в конце октября, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Предварительные продажи Model 3 2024 года под кодовым названием Highland начались 1 сентября. Позже в сентябре Tesla подала заявку на получение разрешения на продажу Model 3 Highland в Китае, и в заявке, поданной в регулятор MIIT, выяснилось, что новый электромобиль будет называться Model 3+.

После начала продаж на сайте Tesla время доставки модели Model 3+ увеличилось до 6-9 недель. То есть новые покупатели получат автомобиль примерно в декабре.

Компания также сообщила, что к концу октября Model 3+ появится в автосалонах Tesla в Китае, начнутся тест-драйвы, а первая партия Model 3+ будет доставлена покупателям. Однако CarNewsChina ожидает, что поставки начнутся на полную мощность только в начале декабря.

Новая Model 3+ стоит от 35 500 долларов за задний привод, а полноприводная версия Long Range стоит 40 500 долларов. Предыдущая Tesla Model 3 стартовала с 31 700 долларов, поэтому рестайлинг оказался на 3 800 долларов или на 12% дороже.

Габариты седана Модель 3+ составляют 4720 х 1848 х 1442 мм, а колесная база - 2875 мм. Он может иметь колеса диаметром 18 или 19 дюймов, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,22 Cd.

Версия с задним приводом проезжает до 606 км без подзарядки (на 50 км больше, чем у предыдущей версии), и может разгоняться до 100 км/ч за 6,1 секунды. Версия Long Range с двумя двигателями предлагает запас хода 713 км (на 38 км больше, чем у предыдущей версии). Разгон до 100 км составляет 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч.