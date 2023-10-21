К сведению обладателей автомобилей Jeep, Chrysler, Dodge и RAM

Новое поколение бензиновых двигателей концерна Stellantis, в который входят в том числе американские марки Jeep, Chrysler, Dodge и RAM, будут в конфигурации Hight Output развивать не менее 527 л.с., но также получат и более мощные версии. Об этом в беседе с изданием Automotive News заявил вице-президент Stellantis Микки Блай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, речь идет об анонсированном в 2022 году семействе бензиновых моторов под именем Hurricane. Изначально предполагалось, что у них будет две версии мощностью 406 и 507 л.с.

Это будут трехлитровые рядные шестицилиндровые моторы с двойным турбонаддувом объемом 3,0 литра. Они заменят применяющиеся сейчас на американских автомобилях концерна двигатели V8 семейства HEMI.



Блай также рассказал, что у нового мотора будет и двухлитровая четырехцилиндровая версия. И намекнул, что возможен и вариант с тремя цилиндрами. Все три двигателя также можно будет увидеть и на европейских моделях концерна. Напомним, что в Stellantis входят в том числе такие европейские бренды как Maserati, Alfa Romeo, Lancia, а также Peugeot, Citroen, DS, Opel, Fiat и другие.



По словам Блая, появления нового семейства двигателей не означает прекращения производства мотора Chrysler серии Pentastar. Это атмосферные 3,6-итровые моторы V6. Вице-президент Stellantis назвали их дешевыми, надежными и хорошими заготовками для использования в гибридных силовых установках.