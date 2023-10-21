Willys из фильмов Стивена Спилберга выставили на продажу

Внедорожник Willys Jeep 1944 года продадут на аукционе в Великобритании. Торги пройдут во время мотор-шоу NEC Classic Motor Show Sale 11 ноября в Бирмингеме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Motor1, раритетный автомобиль принимал участие в съемках военных фильмов "Братья по оружию" и "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга.



На данный момент машина принадлежит компании TLO Film Services. Эта фирма с 1962 года предоставляет раритетные автомобили для съемок фильмов. Компания планирует выручить за внедорожник времен Второй мировой войны от $22 тыс. до 26,5 тыс.



TLO приобрела Willys в январе 1996 года. До этого у автомобиля было три владельца. В феврале машина прошла восстановительные работы и данный момент находится на ходу. Одометр внедорожника показывает (41 802 км).