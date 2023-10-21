Hyundai представила беспилотный танк-невидимку

Hyundai Rotem - подразделение Hyundai Motor Group, занимающееся выпуском военной техники, - представило на проходящей сейчас в Сеуле международной выставке аэрокосмической и оборонной техники Seoul ADEX 2023 интересную новинку. Это танк будущего, передает Day.Az со ссылкой на quto.ru.

Показанный на картинках танк лишь концепт, и он ещё будет дорабатываться, так что о серийном воплощении пока говорить преждевременно. Вместе с тем концепции, отработанные на прототипе, будут реализованы в серийной версии.

Корпус танка выполнен по технологии "стелс", то есть он должен быть малозаметным в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра. На корпусе будет динамическая броня. Башня - необитаемая: предполагается, что она будет управляться оператором дистанционно. А вообще танк будет работать в связке с дроном, который обеспечит очень хороший обзор сверху и наверняка выступит ретранслятором для расширения радиуса действия боевой машины.