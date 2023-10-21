Отложена премьера кроссовер Mazda CX-70

В этом году в США стартовали продажи большого кроссовера CX-90, но также ожидалось, что к концу года компанию ему составит новейший CX-70. Увы, этого не будет: ресурс Automotive News со ссылкой на главу североамериканского подразделения Тома Доннелли (Tom Donnelly) сообщил, что премьера CX-70 состоится только в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Одновременно Доннелли сообщил, что CX-70 получит гибридную силовую установку. Судя по всему, она будет полностью заимствована у CX-90: 2,5-литровый мотор комбинируется с электромотором, тяговой батареей ёмкостью 14,8 кВт•ч и 8-ступенчатым "автоматом", суммарная мощность составляет 323 л.с.

Несмотря на обозначение, CX-70 по габаритам не уступит флагманской модели, но, в отличие от CX-90, CX-70 будет исключительно пятиместным кроссовером.