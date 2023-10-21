В Европе выросли продажи автомобилей

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличились на 20,7% и составили 1 млн 166 тыс. 728 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продолжающийся двузначный рост европейского рынка свидетельствует о восстановлении автомобильной отрасли после кризиса автокомпонентов, который наблюдался в прошлом году. За девять месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 9 млн 684 тыс. 894 единицы - на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Автостат.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen - 115 448 машин (+7%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 74 928 автомобилей (+8,3%). Третью строчку занял Mercedes-Benz, реализовавший 67 846 машин (+17,9%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (64 113 шт., +20%) и BMW (61 170 шт., +12,4%).