Toyota показала новый Land Cruiser без педалей

Компания Toyota опубликовала первое изображение новой версии внедорожника Land Cruiser 250 для людей с ограниченными возможностями. Премьера автомобиля состоится выставке Japan Mobility Show, которая откроется 26 октября, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Новинка получит название NEO Steer. Судя по изображению, машину оборудуют необычным рулем в форме штурвала. Именно на него будет вынесено управление газом и тормозом. При этом обычные педали у автомобиля отсутствуют. Также модель получит цифровую приборную панель и большой дисплей мультимедийной системы.

Все остальные подробности о новинке пока держатся в секрете.