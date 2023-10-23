Так выглядит обновленный Kia Carnival

Рестайлинговую версию минивэна Kia Carnival сфотографировали во время съемок рекламного ролика в Южной Корее, сообщает Day.Az со ссылкой на Motor1.

В ходе рестайлинга автомобиль получил решетку радиатора новой формы с более широкой нижней частью и измененным рисунком в форме многогранников. Также на Carnival появились новые фары Т-образной формы, похожие на те, что применяются на самых современных электромобилях Kia. Кроме того, у автомобиля изменилась форма бамперов.

Эмблема на двери багажника у рестайлинговой версии переместилась ниже, изменилась форма задних фонарей. Они соединены светодиодной полосой.

Ожидается, что обновленный Carnival получит два 12-дюймовых дисплея в интерьере, функцию распознавания отпечатков пальцев и кресла с массажем - аналогичные тем, которые устанавливаются на электрический внедорожник EV9.