Блогеры устроили дуэль двух Bentley с битурбомотором W12

Блогеры устроили сражение двух Bentley с одинаковым битурбомотором W12. Хотя история Bentley и связана с гонками, современные автомобили марки всё же довольно сложно представить на гоночной трассе. Однако заезды по прямой всё равно не чужды премиальным моделям бренда, тем более когда дуэлянты оснащены мощным 6,0-литровым двигателем W12. Чтобы выяснить, какой из Bentley быстрее, блогеры с канала Carwow свели в битве актуальное купе Bentley Continental GT и седан Bentley Flying Spur с одинаковыми силовыми агрегатами, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Оба автомобиля оснащены идентичными 6,0-литровыми бензиновыми турбомоторами W12, которые работают в связке с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Но разница в параметрах всё же есть.

На Continental GT двигатель развивает 659 лошадиных сил и 900 Нм, которые приходятся на массу в 2273 килограмма. У Flying Spur мощности меньше - 635 сил - при аналогичном крутящем моменте и массе 2437 килограммов.

Очевидным фаворитом стало купе, но и седану удалось стать лучшим в одном из тестов. Стандартная программа испытаний авторов канала включает в себя старт с места на классические для дрэг-рейсинга 402 метра, параллельные старты с хода с 48 и 80 километров в час и оценку эффективности тормозных механизмов со скорости 161 километр в час.