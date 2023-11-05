Арабы сделали утончённый тюнинг для Lamborghini Urus

Арабское ателье Carbon Pro выпустило утончённый тюнинг для Lamborghini Urus. Тюнинговое ателье Carbon Pro из Объединённых Арабских Эмиратов представило новый проект, в основу которого лёг обновлённый кроссовер Lamborghini Urus - аэродинамический обвес адресован владельцам автомобилей в версии Urus S и Urus Performante. Отличительной чертой новых деталей стала их элегантность, которая относительно редко встречается в наши дни - обвес подчёркивает линии заводского дизайна, но не удивляет своим эпатажным обликом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кроссовер предложено дополнить капотом с дополнительными воздуховодами, вставками в штатные воздухозаборники, сплиттером и аэродинамическими элементами в переднем бампере, порогами и диффузором.

Комплект дополняют аэродинамические элементы в заднем бампере, накладка между фонарями, корпуса зеркал заднего вида, а также заимствованный из каталога Mansory спойлер.

Обвес предложен в исполнении из углеволокна, но у клиентов есть возможность выбирать между восемью различными рисунками углеродного волокна и глянцевой или матовой отделкой готовых деталей. С учётом материала да и стоимости модели, выбранной для доработок, дешёвым обвес Carbon Pro не будет - мелкие аксессуары стоят от 700 долларов, а цены за капот превышают 7000 долларов