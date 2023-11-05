Дешевый пикап Ford Maverick оказался идеальным объектом для тюнинга. Американское издание The Drive поделилось проектом Ивана Гонсалеса, который заменил исходный 2,0-литровый турбомотор на "турбочетвёрку" объёмом 2,3 литра. Двигатель позаимствовали у технически близкого кроссовера Lincoln Corsair, поменяли турбину и выхлопную систему, а также увеличили воздухозаборники. Ford Maverick стал проезжать "квотер" за 12,4 секунды, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

С завода Ford Maverick предлагается либо с 2,0-литровым турбомотором (253 силы), либо с гибридной системой на основе "атмосферника" 2.5 (194 силы). Базовый пикап стоит всего 25 тысяч долларов, а потенциал для быстрой езды есть, в чём убедился Иван Гонсалес. Мужчина с удивлением обнаружил, что свап турбомотора EcoBoost 2.3 очень прост: достаточно поменять расположение датчика температуры охлаждающей жидкости, и более мощный агрегат работает корректно!

Maverick создан на той же платформе, что и Lincoln Corsair, а у премиум-кроссовера двигатель 2.3 был до рестайлинга. Агрегат сочетался с тем же 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. И всё-таки отсутствие ошибок при свапе и расторопная работа коробки передач тюнера удивили. Заводских 299 лошадиных сил Гонсалесу показалось мало, поэтому была установлена более производительная турбина, поменяны выпускная система и интеркулеры. На подходе тормоза Brembo от Focus RS, и их установка тоже не должна быть сложной.

С имеющимися доработками Ford Maverick проезжает четверть мили с места быстрее, чем Mustang GT! А лёгкость тюнинга пикапа означает, что со временем "заряженная" версия может стать заводской. Ещё два года назад "голубой овал" всерьёз прорабатывал возможность серийной сборки грузовичков с 2,3-литровым мотором EcoBoost.