Tesla Cybertruck превратят в полицейскую машину нового поколения

Электропикап Tesla Cybertruck получит специальную версию для полицейских. Электрический пикап Tesla ещё не стал серийным, но на базе модели уже создают специальные версии. Сооснователь корпорации Oracle и один из акционеров Tesla бизнесмен Ларри Эллисон во время конференции Oracle CloudWork в Лас-Вегасе анонсировал модификацию Cybertruck для полиции. Электрический пикап должен стать полицейской машиной нового поколения, но никаких сроков появления модели пока не сообщается. Неизвестны и какие-либо технические подробности, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Очень скоро появится полицейская машина следующего поколения. Это моя любимая полицейская машина и это любимая машина Илона Маска. Это невероятно. Я знаю о ней слишком много и кое-что из этого ещё только предстоит раскрыть. Cybertruck очень безопасен, очень быстр, у него кузов из нержавеющей стали, и нам не нужно добавлять к нему дополнительные экраны или камеры, потому что мы можем использовать штатные системы для работы полиции", - заявил Эллисон.

Известно, что на службу полиции будут поставлены технологии спутниковой связи, которые позволят копам постоянно оставаться на связи, а кроме того патрульный электропикап получит поддержку голосовых команд и передачи потокового видео.

Это позволит полицейским, направляющимся на вызов, просматривать прямую трансляцию с нательных камер патрульных, уже находящихся на месте происшествия. В настоящее время различные модели Tesla уже используются американской полицией, но о сроках появления специальной модификации Cybertruck в парке копов не сообщается, поскольку неизвестна и дата выхода на рынок обычного гражданского электрического пикапа.